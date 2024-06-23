Неймар, Райан Гарсия и Джимми Батлер сыграли в покер

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар, баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлер и звёздный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия сыграли совместную партию в покер.

Соответствующие фотографии появились на официальном аккаунте издания Bleacher Report в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Bleacher Report

Напомним, с октября минувшего года Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Ранее в СМИ появлялась информация, что процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается.

Батлер пропустил все матчи первого раунда плей-офф НБА из-за травмы.

Гарсия ранее был дисквалифицирован минимум на один год за проваленный допинг-тест после победы над соотечественником Девином Хейни 21 апреля.