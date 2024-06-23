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«Слышал, что болельщики в Перми одни из лучших!» Нэвелс — о переходе в «Парму»

Американский атакующий защитник Гарретт Нэвелс поделился эмоциями от перехода из «Уралмаша» в «Парму».

«Я очень рад присоединиться к баскетбольной семье «Пармы» и продолжить карьеру в Единой лиге ВТБ. Слышал, что болельщики в Перми одни из лучших! С нетерпением жду начала игр и приложу все усилия, чтобы помочь команде улучшить результат прошедшего сезона», — приводит слова Невелса пресс-служба уральского клуба.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ 31-летний Нэвелс принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал 14,2 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 3,6 результативной передачи.

Напомним, в сезоне-2024/2025 команда Евгения Пашутина вылетела в четвертьфинале плей-офф, уступив в серии «Локомотиву-Кубань» (0-3).

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