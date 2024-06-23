Глава оргкомитета ОИ-2028 раскритиковал решение сборной США не брать Кейтлин Кларк в Париж

Президент оргкомитета Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе Кейси Вассерман выразил недовольство решением олимпийской сборной США не вызывать баскетболистку «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк на предстоящие Игры 2024 года в Париже.

«Я думаю, что это упущенная возможность, потому что она явно является талантом поколения в то время, когда мир ждал этого. В мире были невероятные таланты, позор всем нам, мир был не готов к тому, чтобы принять это. Возьмите Дайану [Таурази], или Брианну Стюарт или, некоторых наших клиентов (Вассермана), которые будут в команде. Они доминируют на невиданном ранее уровне, но мир не был готов к тому, чтобы восполнить место Кейтлин Кларк.

Я просто думаю, что это была бы возможность поднять женскую команду на новый уровень, но я понимаю и другую сторону этого: это независимый процесс, и ему трудно помешать, говоря тренеру и комитету, что надо делать», — приводит слова Вассермана USA TODAY.

Напомним, Кейтлин Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA. Также девушка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: