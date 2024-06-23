Журналист с юмором ответил на вопрос, хватит ли у Редика авторитета тренировать Леброна

Обозреватель Los Angeles Times Дэн Войк иронично порассуждал на тему того, хватит ли у нового главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика авторитета для того, чтобы тренировать главную звезду калифорнийского клуба и всей НБА Леброна Джеймса.

«Если бы у него не было подкаста с Леброном, я думаю, к «Лейкерс» было бы ещё больше вопросов на тему того, насколько он может Леброна тренировать», — сказал Войк в выпуске «Шоу Дэна Патрика».

Напомним, Редик возглавил «Лейкерс» 20 июня. Стороны подписали четырёхлетний контракт. В последние годы Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на американском телевидении и вёл с Леброном Джеймсом совместный подкаст.

В завершившемся сезоне «Лейкерс» уступили в первом раунде плей-офф НБА «Денвер Наггетс» (1-4 в серии).

У кого больше всех очков в НБА: