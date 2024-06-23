Агент: Бронни Джеймс заинтересован в команде, где у него будет перспектива роста

Известный агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол заявил, что сын звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» и всей НБА Леброна Джеймса Бронни Джеймс, который выйдет на предстоящий драфт, заинтересован попасть в ту команду, которая создаст ему все условия для развития.

«Послушайте, я думаю, Бронни ли это, или кто-то ещё из этого драфта, с 1-го по 60-й, все они нуждаются в развитии. А есть ребята, которые продвинулись дальше. В случае с Бронни он сам скажет, что он хочет туда, где у него могут быть возможности, развитие и где в него будут вкладываться — все эти вещи одинаково важны», — приводит слова Пола The Ringer.

Ранее Пол назвал клубы, которые, помимо «Лейкерс», заинтересованы в подписании молодого баскетболиста: «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс».

Драфт НБА — 2024 пройдёт 26–27 июня в Нью-Йорке.

Материалы по теме Билл Симмонс посоветовал «Бостону» выбрать Бронни Джеймса на драфте НБА — 2024

Известные дети спортсменов: