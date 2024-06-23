«В этой лиге нужно быть сильным прежде всего морально». Везенков — о первом сезоне в НБА

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Александар Везенков рассказал о том, каким ему запомнился его первый сезон в НБА.

«В НБА со всеми поездками мой первый сезон был сумасшедшим. Ты просто переезжаешь из одного отеля в другой, а оттуда на арену и объекты. Затем ты играешь каждый раз с другой командой и должен прочитать скаутский отчёт. Потом ты снова играешь и путешествуешь. Очень сложно всё запомнить.

Прежде всего нужно быть сильным психологически и морально, а затем и физически», — приводит слова Везенкова Eurohoops.

В завершившемся сезоне 28-летний Везенков набирал в среднем 5,4 очка и делал 2,3 подбора за игру, сыграв в общей сложности 42 матча. Ранее прошла информация, что болгарин уведомил руководство «Кингз» о намерении сменить клуб.

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