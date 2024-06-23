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«Мельница» Ройса Хэмма в матче с «Самарой» признана лучшим данком сезона в Единой лиге ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала новое видео на своём YouTube-канале, в котором представила подборку из 10 лучших данков минувшего сезона.

В список попали:

1. Ройс Хэмм («Астана»).

2. Би Джей Джонсон («Парма»).

3. Джален Рейнольдс (УНИКС).

4. Хэйден Далтон («Самара»).

5. Исмаэль Бако (УНИКС).

6. Амат М’Бай (ЦСКА).

7. Джален Рейнольдс (УНИКС).

8. Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»).

9. Денис Захаров («Зенит»).

10. Александр Петенев («Автодор»).

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ

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