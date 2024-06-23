«Это вопрос к нему, а не к Редику». Стивен Эй Смит сделал выпад в адрес Леброна Джеймса

Известный баскетбольный обозреватель и эксперт Стивен Эй Смит заявил, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» и всей НБА Леброн Джеймс мог быть инициатором приглашения Джей Джей Редика на пост главного тренера своей команды. По мнению Смита, ведение совместного подкаста с Редиком перед отставкой предыдущего наставника «Лейкерс» Дарвина Хэма было неэтичным по отношению к последнему.

«У меня никогда не было проблем с его подкастом, с тем, что он согласился на этот подкаст, никогда… Но когда они заговорили о тонкостях обсуждения игры в баскетбол, мы начали слышать шум о Дарвине Хэме, уволенном после поражения в первом раунде от «Денвер Наггетс».

И ты задаёшься вопросом: «Чёрт, почему ты, Леброн, решил вести подкаст именно в это время, а не после того, как Дарвин Хэм потерял работу?… Это вопрос к Леброну Джеймсу, а не к Джей Джей Редику», — сказал Смит в выпуске на своём YouTube-канале.

Напомним, Редик возглавил «Лейкерс» 20 июня. Стороны подписали четырёхлетний контракт.

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