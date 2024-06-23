Чемпион НБА призвал пожизненно дисквалифицировать Райана Гарсию, попавшегося на допинге

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон отреагировал на дисквалификацию звёздного американского боксёра мексиканского происхождения Райана Гарсии за проваленный допинг-тест.

«Я ни дня в жизни не жульничал, ни в каком виде спорта, и никогда не буду. И был чемпионом на всех уровнях. Если вам приходится жульничать, вам не место в спорте», — сказал Джексон в видеоролике в своих соцсетях.

Напомним, в начале мая допинг-тест Гарсии показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Райан отрицает факт мошенничества. Позже вторая допинг-проба, взятая у боксёра, также показала положительный результат на остарин.

На днях стало известно, что Гарсия пропустит минимум год.

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