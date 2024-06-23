Пол Джордж: то, как Вембаньяма закончил сезон, должно быть пугающим для лиги

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж считает, что французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в данный момент не имеет возможностей, чтобы полностью раскрыться в его нынешней команде.

«То, как он закончил год, должно быть пугающим для лиги. Потому что то, как он его закончил, было тем импульсом, который ему был нужен в преддверии лета. Персонал просто не готов к тому, что он привносит, и к его талантам.

Скажем, были игроки наподобие Криса Пола или Рэджона Рондо, которые просто понимают баскетбол и знают, что этот сукин сын ростом 7 футов 5 дюймов, и которые могут сказать: «Вемби, иди туда, я сейчас брошу эту хрень настолько высоко, насколько могу. Иди поймай его, замочи данк». Кто-то, кто сядет и просто объяснит ему игру таким образом. Если такие парни рядом с тобой, просто крутись и мяч к тебе придёт. У него нет партнёров, с которыми это было бы возможно», — сказал Джордж в подкасте P with Paul George.

В минувшем регулярном сезоне НБА Вембаньяма провёл 71 матч, набирая в среднем 21,4 очка, делая 10,6 подбора и 3,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 32,5.

В регулярном чемпионате «Сан-Антонио Спёрс» финишировал на 14-м месте в Западной конференции (22 победы при 60 поражениях) и не пробился в постсезон.

У кого больше всех очков в НБА: