ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: переговоры между «Голден Стэйт» и Клэем Томпсоном фактически заморожены

Инсайдер: переговоры между «Голден Стэйт» и Клэем Томпсоном фактически заморожены
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер сообщил, что переговоры между «Голден Стэйт Уорриорз» и атакующим защитником Клэем Томпсоном по новому контракту с каждым днём всё больше теряют свою перспективность.

«Переговоры фактически заморожены. Теперь, когда до открытия рынка свободных агентов осталось менее 10 дней, уход Томпсона из единственной франшизы, за которую он в своей карьере выступал, кажется ближе и более вероятным, чем когда-либо прежде», — написал Слэйтер в социальных сетях.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 77 матчах. В среднем за игру Клэй набирал 17,9 очка, делал 3,3 подбора и 2,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 38,7.

Ранее Томпсон отписался от официального аккаунта «Голден Стэйт» в социальных сетях.

Материалы по теме
Томпсон ответил фанату, который упрекнул его в том, что тот реализовал 0 бросков в плей-ин

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android