Инсайдер: переговоры между «Голден Стэйт» и Клэем Томпсоном фактически заморожены

Инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер сообщил, что переговоры между «Голден Стэйт Уорриорз» и атакующим защитником Клэем Томпсоном по новому контракту с каждым днём всё больше теряют свою перспективность.

«Переговоры фактически заморожены. Теперь, когда до открытия рынка свободных агентов осталось менее 10 дней, уход Томпсона из единственной франшизы, за которую он в своей карьере выступал, кажется ближе и более вероятным, чем когда-либо прежде», — написал Слэйтер в социальных сетях.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 77 матчах. В среднем за игру Клэй набирал 17,9 очка, делал 3,3 подбора и 2,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 38,7.

Ранее Томпсон отписался от официального аккаунта «Голден Стэйт» в социальных сетях.

У кого больше всех очков в НБА: