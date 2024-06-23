Кайл Курич: Единая лига ВТБ стала намного лучше, чем была пять лет назад

Защитник «Зенита» Кайл Курич подвёл итоги прошедшего сезона Единой лиги ВТБ для своей команды, рассказал об изменениях, которые произошли в клубе за пять лет между его первым и вторым приходом в команду из города на Неве, и ответил на некоторые другие вопросы как о баскетболе, так и о жизни в России.

«Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы не достигли цели, к которой шли, не выиграли чемпионат. Но, как я уже говорил, мы сделали всё возможное, учитывая обстоятельства. Плюс мы завершили сезон победой. Так что во всём нужно искать позитив, тем более перед стартом лета.

Как сейчас себя чувствую? Уже лучше, хотя мне всё ещё нужно немного времени, чтобы восстановиться. Но уже намного лучше, чем было до этого. Меня, конечно, ранило то, что я не имел возможности играть и помогать команде.

Заметны ли какие-то изменения в клубе за пять лет? Многое. Очевидно, сменилось много людей. Появилась академия баскетбола, все домашние игре на «Арене», но болельщики всё те же. И ещё лига стала намного лучше, чем была тогда, пять лет назад.

Есть ли в русских что-то, что меня до сих пор удивляет? Ты всегда можешь найти что-то, что тебя удивит (смеётся). Это уникальное место, и я очень счастлив здесь играть.

Как долго планирую отдыхать после этого сезона? Не очень много, из-за травмы у меня было несколько недель, которые я провёл без баскетбола, так что я возьму две-три недели отдыха и потом начну подготовку к следующему сезону», — сказал Курич в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал обладателем бронзовых медалей Единой лиги ВТБ. Кайл Курич сыграл в 48 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набирал 13 очков, делал 2 подбора и 1,3 передач в среднем за игру.

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