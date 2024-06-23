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Шакил О'Нил назвал величайшего молодого лидера команды в НБА

Шакил О'Нил назвал величайшего молодого лидера команды в НБА
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Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, кто, по его мнению, является величайшим молодым баскетболистом в лиге.

«Леброн великолепен для меня, потому что он всегда всё делал правильно. Когда мы играли в одной команде, то он действительно показал себя как величайший молодой лидер, которого мне доводилось видеть. Он великолепно управлял игрой. Его отношение к товарищам по команде, к лиге, к тренировкам поражает», — приводит слова Шакила портал Fadeaway World.

Напомним, в минувшем сезоне форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс провёл 72 игры. В среднем за матч он набирал 25,6 очка, делал 7,3 подбора, а также 8,3 передачи.

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