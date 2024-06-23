Ник Янг: мне осточертели эти разговоры об иностранцах в НБА. Это американская лига, детка

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ник Янг эмоционально высказался о победе «Бостон Селтикс» в плей-офф финальной серии НБА.

«Америка победила, детка. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун сделали это для Америки. Они выставили Луку вон. Бог ты мой, знали бы вы, как мне осточертели эти разговоры об иностранцах в лиге. Это американская лига, детка. Надеюсь, вы все смогли это увидеть. Тейтум здесь вместе с грёбаным королём Брауном», — приводит слова Янга портал Hoopshype.

В финальной серии завершившегося сезона «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Тейтум, набравший 31 очко.