Обозреватель ESPN Зак Лоу высказался о возможном переходе Клэя Томпсона из «Уорриорз»

Обозреватель ESPN Зак Лоу высказался насчёт возможного ухода атакующего защитника Клэя Томпсона из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я романтик и хочу верить, что Стеф, Клэй и Дрэймонд будут вместе вечно бегать кругами на площадке. Мы знаем, что их этих трёх парней лишь двое останутся в «Уорриорз» — это Стеф и Дрэймонд. Карри просто никуда не будет уходить, а Грин из-за своего характера не в каждой команде сможет прижиться. Но Клэй совсем другой. Он сможет спокойно себя чувствовать в других клубах. Было бы максимально классно услышать от него такую речь: «Я хочу доказать себе, что могу добиться успеха в другом месте, добиться этого где угодно».

Но мы не всегда получаем желаемого. У нас есть пример Дуэйна Уэйда, который покинул «Майами» и перебрался в «Чикаго». Было бы интересно посмотреть на путь Клэя в других командах. Так что просто иди и побеждай», — сказал Лоу в прямом эфире телеканала ESPN.