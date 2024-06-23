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Обозреватель ESPN Зак Лоу высказался о возможном переходе Клэя Томпсона из «Уорриорз»

Обозреватель ESPN Зак Лоу высказался о возможном переходе Клэя Томпсона из «Уорриорз»
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Обозреватель ESPN Зак Лоу высказался насчёт возможного ухода атакующего защитника Клэя Томпсона из «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я романтик и хочу верить, что Стеф, Клэй и Дрэймонд будут вместе вечно бегать кругами на площадке. Мы знаем, что их этих трёх парней лишь двое останутся в «Уорриорз» — это Стеф и Дрэймонд. Карри просто никуда не будет уходить, а Грин из-за своего характера не в каждой команде сможет прижиться. Но Клэй совсем другой. Он сможет спокойно себя чувствовать в других клубах. Было бы максимально классно услышать от него такую речь: «Я хочу доказать себе, что могу добиться успеха в другом месте, добиться этого где угодно».

Но мы не всегда получаем желаемого. У нас есть пример Дуэйна Уэйда, который покинул «Майами» и перебрался в «Чикаго». Было бы интересно посмотреть на путь Клэя в других командах. Так что просто иди и побеждай», — сказал Лоу в прямом эфире телеканала ESPN.

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