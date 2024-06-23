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Лука Дончич стал 11-м игроком в истории НБА по количеству очков за один сезон

Лука Дончич стал 11-м игроком в истории НБА по количеству очков за один сезон
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Известный словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал 11-м игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству очков за один сезон (считается и регулярный сезон, и плей-офф. — Прим. «Чемпионата»).

В минувшем сезоне Дончич набрал свыше 3000 очков. Ранее это удавалось сделать лишь 10 игрокам НБА.

Напомним, 18 июня состоялся пятый матч между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» в рамках плей-офф финальной серии НБА. Игра завершилась победой «кельтов» со счётом 106:88. Таким образом, «Селтикс» повели в серии со счётом 4-1 и стали чемпионами НБА.

Самым результативным игроком в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал 12 передач. Другой разыгрывающий, Кайри Ирвинг, отметился 15 очками, тремя подборами и девятью передачами.

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