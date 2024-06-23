Остин Ривз: Джей Джей гений баскетбола. Не могу дождаться начала нашей совместной работы

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о назначении Джей Джей Редика на пост главного тренера команды.

«Я немного знаю Джей Джея. Впервые я увидел его в подкасте с Леброном. На мой взгляд, он гений баскетбола, это всем известно. Из него получится отличный тренер. Не могу дождаться начала нашей совместной работы», — приводит слова Ривза портал Basket News.

Напомним, Джей Джей Редик стал новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс» 20 июня. Клуб подписал с Редиком четырёхлетний контракт.

Ранее известный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» и НБА Леброн Джеймс мог быть инициатором приглашения Джей Джей Редика на пост главного тренера своей команды.