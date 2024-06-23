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Инсайдер рассказал, в каком случае Пол Джордж перейдёт из «Клипперс» в «Уорриорз»

Инсайдер рассказал, в каком случае Пол Джордж перейдёт из «Клипперс» в «Уорриорз»
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Инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел назвал условие перехода лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа в «Голден Стэйт Уорриорз».

Согласно его информации, Пол Джордж подпишет контракт с «Уорриорз», если атакующий защитник клуба Клэй Томпсон примет решение покинуть команду.

В завершившемся сезоне 34-летний Джордж провёл 74 матча в регулярном чемпионате НБА за калифорнийский клуб, в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. Также на его счету шесть матчей в плей-офф (19,5 очка, 4,8 передачи и 6,8 подбора).

Ранее Пол Джордж выразил мнение, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма в данный момент не имеет возможностей, чтобы полностью раскрыться в его нынешней команде.

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