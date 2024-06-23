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Инсайдер Марк Стейн обозначил две команды, которые заинтересованы в подписании Криса Пола

Инсайдер Марк Стейн обозначил две команды, которые заинтересованы в подписании Криса Пола
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Известный инсайдер Марк Стейн обозначил две команды, которые заинтересованы в подписании разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Криса Пола.

«Мне постоянно поступает информация, что Пол, если он действительно станет свободным агентом в какой-то момент, вызовет интерес как у «Клипперс», так и у «Лейкерс». Желание Криса играть как можно ближе к своей семье, проживающей в Лос-Анджелесе, хорошо известно. Но мне сказали, что интерес к его переходу в «Лейкерс» может не вызвать единодушия в организации, несмотря на хорошо известную дружбу Пола с Леброном Джеймсом», — написал в своём блоге Марк Стейн.

В минувшем сезоне НБА Пол принял участие в 59 матчах, в которых в среднем набирал 9,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 6,7 передачи. В настоящий момент ему 39 лет.

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