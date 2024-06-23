Кевин Гарнетт: «Никс» являются главной угрозой для «Селтикс» в следующем сезоне

Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт считает, что «Нью-Йорк Никс» является главной угрозой для действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс».

«На мой взгляд, «Никс» являются главной угрозой для «Селтикс» в следующем сезоне. У них есть грёбаный разыгрывающий в виде Джейлена Брансона, который прекрасно исполняет броски. Кроме того, есть Джулиус Рэндл, который уже некоторое время выступает в лиге и известен как «зверь на площадке». Я думаю, что в этом году он станет ключевым игроком «Никс», — приводит слова Гарнетта портал Empire Sports Media.

Напомним, в финальной серии завершившегося сезона «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Тейтум, набравший 31 очко.