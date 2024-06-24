Домантас Сабонис попал в состав сборной Литвы на Олимпийские игры — 2024
Главный тренер сборной Литвы Казис Масквитис объявил окончательный состав команды для участия в олимпийском квалификационном турнире, в который также вошёл лидер «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис. Об этом сообщает портал Basket News.
Итоговый состав национальной команды Литвы:
- Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»);
- Рокас Йокубайтис («Барселона»);
- Лукас Лекавичюс («Жальгирис»);
- Томас Димша («Жальгирис»);
- Дейвидас Сирвидис («Лиеткабелис»);
- Марюс Григонис («Панатинаикос»);
- Арнас Буткевичюс («Жальгирис»);
- Эдгарас Улановас («Жальгирис»);
- Миндаугас Кузминскас (АЕК, Афины);
- Тадас Седекерскис («Баскония»);
- Донатас Мотеюнас («Монако»);
- Ажуолас Тубелис («Монако»).
Сборная Литвы встретится с Мексикой и Кот-д’Ивуаром на групповом этапе квалификационного олимпийского турнира в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Если она пройдёт в плей-офф, её будут ждать Италия, Пуэрто-Рико или Бахрейн.
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