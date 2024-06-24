Домантас Сабонис попал в состав сборной Литвы на Олимпийские игры — 2024

Главный тренер сборной Литвы Казис Масквитис объявил окончательный состав команды для участия в олимпийском квалификационном турнире, в который также вошёл лидер «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис. Об этом сообщает портал Basket News.

Итоговый состав национальной команды Литвы:

Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»);

(«Сакраменто Кингз»); Рокас Йокубайтис («Барселона»);

(«Барселона»); Лукас Лекавичюс («Жальгирис»);

(«Жальгирис»); Томас Димша («Жальгирис»);

(«Жальгирис»); Дейвидас Сирвидис («Лиеткабелис»);

(«Лиеткабелис»); Марюс Григонис («Панатинаикос»);

(«Панатинаикос»); Арнас Буткевичюс («Жальгирис»);

(«Жальгирис»); Эдгарас Улановас («Жальгирис»);

(«Жальгирис»); Миндаугас Кузминскас (АЕК, Афины);

(АЕК, Афины); Тадас Седекерскис («Баскония»);

(«Баскония»); Донатас Мотеюнас («Монако»);

(«Монако»); Ажуолас Тубелис («Монако»).

Сборная Литвы встретится с Мексикой и Кот-д’Ивуаром на групповом этапе квалификационного олимпийского турнира в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Если она пройдёт в плей-офф, её будут ждать Италия, Пуэрто-Рико или Бахрейн.