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Домантас Сабонис попал в состав сборной Литвы на Олимпийские игры — 2024

Домантас Сабонис попал в состав сборной Литвы на Олимпийские игры — 2024
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Главный тренер сборной Литвы Казис Масквитис объявил окончательный состав команды для участия в олимпийском квалификационном турнире, в который также вошёл лидер «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис. Об этом сообщает портал Basket News.

Итоговый состав национальной команды Литвы:

  • Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»);
  • Рокас Йокубайтис («Барселона»);
  • Лукас Лекавичюс («Жальгирис»);
  • Томас Димша («Жальгирис»);
  • Дейвидас Сирвидис («Лиеткабелис»);
  • Марюс Григонис («Панатинаикос»);
  • Арнас Буткевичюс («Жальгирис»);
  • Эдгарас Улановас («Жальгирис»);
  • Миндаугас Кузминскас (АЕК, Афины);
  • Тадас Седекерскис («Баскония»);
  • Донатас Мотеюнас («Монако»);
  • Ажуолас Тубелис («Монако»).

Сборная Литвы встретится с Мексикой и Кот-д’Ивуаром на групповом этапе квалификационного олимпийского турнира в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Если она пройдёт в плей-офф, её будут ждать Италия, Пуэрто-Рико или Бахрейн.

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