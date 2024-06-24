Дуэйн Уэйд назвал плюсы и минусы роста популярности WNBA

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд высказался о росте популярности женской НБА (WNBA) в последнее время.

«Эта лига сейчас находится на пьедестале. В её сторону летит много стрел. Это тяжело. Многие из них (баскетболисток. — Прим. «Чемпионата») просто хотят заниматься спортом, зарабатывать хорошие деньги и заботиться о своей семье», — сказал Уэйд в выпуске на YouTube-канале The Wine Down.

Также Уэйд прокомментировал то, что весь сезон лига подвергалась критике из-за обращения игроков с Кейтлин Кларк, которые, по мнению некоторых, издеваются над ней из-за ревности. Существует также мнение, что Кларк используют как политическую фигуру, потому что она белый игрок в спорте, где доминируют темнокожие. Сексуальная ориентация также была темой для разговоров.

«Это хорошо, потому что все говорят о WNBA. Это плохо, потому что у тебя есть шанс открыться и, более того, рассказать миру о людях в WNBA и о том, насколько это всё отвратительно», — добавил Уэйд.

Сколько метров в самом выоком баскетболисте: