Шакил О'Нил рассказал, как бы поступал с игроками, нарушающими политику ставок НБА

Член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поделился мнением, какое наказание должен получать игрок, нарушивший политику ставок лиги.

«Ему придётся вернуть всю свою зарплату, и у него на это будет 30 дней… Ты этого не будешь делать, иначе тебя забанят во всех лигах. НБА, Европа, ты больше никогда не сможешь играть. Ты даже не сможешь попасть в Overtime Elite», — сказал О'Нил в эфире The Big Podcast.

Напомним, в апреле стало известно, что игрок «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил около 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов.

Отметим, что баскетболистам НБА запрещено делать ставки на какие-либо события, связанные с лигой. Беттинг в отношении других видов спорта не запрещён.

Материалы по теме Шакил О'Нил назвал величайшего молодого лидера команды в НБА

У кого больше всех очков в НБА: