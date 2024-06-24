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Бывший игрок НБА: Бронни Джеймс не будет играть в свои первые два сезона в лиге

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рашад Маккантс уверен, что сын звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» и всей НБА Леброна Джеймса Бронни Джеймс, который выйдет на предстоящий драфт лиги, не дебютирует в НБА в ближайшие два сезона.

«Бронни Джеймс не будет играть первые два года», — сказал Маккантс на Gil`s Show.

Данный ответ удивил второго участника шоу, экс-игрока «Зенита» Брэндона Дженнингса, который переспросил Маккантса, уверен ли он в том, что Бронни не ступит на паркет в матче НБА в его первом сезоне в составе клуба лиги. Рашад ответил утвердительно.

Ранее агент Рич Пол назвал клубы, которые, помимо «Лейкерс», заинтересованы в подписании сына Леброна Джеймса: «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс» и «Торонто Рэпторс». Драфт НБА — 2024 пройдёт 26–27 июня в Нью-Йорке.

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