«Самара» подписала контракт ещё с одним экс-игроком «Руны»

Центровой Илья Попов, последние три сезона выступавший за столичную «Руну», подписал двухлетний контракт с «Самарой».

Соглашение игрока с клубом подписано по схеме «1+1».

«Решение о переходе в «Самару» я принял достаточно быстро. Я давно знаком с тренером Зулой, мы два года вместе работали в «Енисее», знаю его систему. От Самары у меня только тёплые впечатления от всех приездов, будет приятно пожить здесь год-два. Болельщики всегда создают здесь классную атмосферу, какая и должна быть на баскетболе. Жду не дождусь первой игры, когда мы встретимся все вместе», — приводит слова Попова пресс-служба волжской команды.

В сезоне-2023/2024 29-летний баскетболист принял участие в 40 матчах Единой лиги ВТБ за «Руну», в которых в среднем набирал 8,5 очка и делал 3,4 подбора и 1,3 передачи.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: