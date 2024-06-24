Гарнетт рассказал о комплексе, который у него остался после первой встречи с Пэтом Райли

Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт рассказал о том, какой комплекс в его жизни оставила встреча с легендой НБА и нынешним президентом «Майами Хит» Пэтом Райли во время преддрафтовой тренировки в 1995 году.

«Внезапно я услышал, как Пэт Райли сказал: «Да ладно, какого чёрта мы здесь делаем? Ты заставляешь меня ждать парня из старшей школы? Да брось ты! Давай уже начнём эту хрень». И я клянусь богом… я чувствовал себя оскорблённым. По сей день это всё ещё беспокоит меня. Я сказал это уверенно, но не говорю вслух, потому что не хочу облажаться. Я подумал: «О, он не знает, почему я здесь?» И можно было заметить, как я помрачнел. Я такой: «Он не знает, почему он здесь?» — сказал Гарнетт своём на шоу KG Certified.

После этих слов Гарнетт признался, что использовал эти слова Райли как мотивацию в своей дальнейшей карьере.

Гарнетт является чемпионом НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс».

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: