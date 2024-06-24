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Главный тренер «Самары» прокомментировал подписание центрового Ильи Попова

Главный тренер «Самары» прокомментировал подписание центрового Ильи Попова
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от подписания клубом контракта с экс-центровым «Руны» Ильёй Поповым.

«Попов работал со мной два года в «Енисее». Это талантливый игрок, понимающий баскетбол. И я уверен, что он покажет все свои лучшие качества: на каждой тренировке, в каждой игре он будет работать с максимальной концентрацией и максимальной силой. Мы увидим его талант и его умения, и он многое принесёт нашей команде», — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».

Напомним, соглашение игрока с клубом подписано по схеме «1+1».

В сезоне-2023/2024 29-летний баскетболист принял участие в 40 матчах Единой лиги ВТБ за «Руну», в которых в среднем набирал 8,5 очка и делал 3,4 подбора и 1,3 передачи.

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