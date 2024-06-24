Центровой «Олимпиакоса» Мозес Райт признан автором лучшего блок-шота сезона Евролиги

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Пресс-служба Евролиги представила десятку лучших блок-шотов завершившегося сезона.

В данный список вошли:

1. Мозес Райт («Олимпиакос»).

2. Панайотис Калаицакис («Панатинаикос»).

3. Джериан Грант («Панатинаикос»).

4. Венсан Пуарье («Реал Мадрид»).

5. Брэндон Дэвис («Валенсия»).

6. Костас Адетокунбо («Панатинаикос»).

7. Венсан Пуарье («Реал Мадрид»).

8. Алекс Пойтресс («Олимпия Милан»).

9. Стефано Тонут («Олимпия Милан»).

10. Габриэле Прочида («Альба»).

Видео можно посмотреть на канале EUROLEAGUE BASKETBALL в YouTube. Права на видео принадлежат Euroleague Ventures SA.

Напомним, чемпионом сезона-2023/2024 Евролиги стал «Панатинаикос», в финальном матче взявший верх над мадридским «Реалом» (90:85).

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