Эксперт: Деджонте Мюррей и Коллин Секстон — потенциальные цели «Лейкерс» в межсезонье

Известный драфт-аналитик и эксперт по молодым игрокам Джонатан Гивони считает разыгрывающего «Юты Джаз» Коллина Секстона и защитника «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррея возможными приобретениями «Лейкерс» в летнее межсезонье.

«Лейкерс», вероятно, будут изучать рынок, чтобы увидеть, каких ветеранов они могут подписать, чтобы дать Леброну Джеймсу, Энтони Дэвису и новому тренеру Джей Джей Редику шансы на лучшее выступление в сезоне, и будут соперничать с другими командами за такие имена в НБА, как Деджонте Мюррей и Коллин Секстон», — написал Гивони в своей статье на ESPN.

Напомним, 20 июня стало известно, что калифорнийский клуб согласовал с Джей Джей Редиком четырёхлетний контракт. Редик пришёл на замену уволенному ранее Дарвину Хэму.

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