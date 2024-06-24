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Названа команда НБА, в которую хотел бы перейти один из фаворитов драфта НБА — 2024 Сарр

Названа команда НБА, в которую хотел бы перейти один из фаворитов драфта НБА — 2024 Сарр
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19-летний французский центровой Александр Сарр выразил готовность перейти в «Вашингтон Уизардс». Об этом информирует Yahoo Sports.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, «Уизардс» вложили в него больше времени и ресурсов, чем любой другой клуб НБА. Для оценки Сарра команда отправляла персонал в Австралию. Лагерь Сарра положительно оценивает ситуацию, поскольку стало доподлинно известно, что Сарр до сих пор отказывался работать в «Атланте», — говорится в сообщении издания.

Напомним, право первого выбора на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года получила «Атланта Хоукс». Вторым будет выбирать «Вашингтон». Драфт НБА состоится 26 и 27 июня.

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