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Инсайдер назвал ещё один клуб НБА, в сферу интересов которого входит Пол Джордж

Инсайдер назвал ещё один клуб НБА, в сферу интересов которого входит Пол Джордж
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Североамериканский журналист и инсайдер Майкл Скотто сообщил, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж является одной из трансферных целей «Хьюстон Рокетс».

«Хьюстон Рокетс» выходит на большую охоту, и, согласно источникам Hoopshype, одно из самых громких имён, которое у него на радаре — это Пол Джордж. Потенциально Джордж мог бы воспользоваться своей опцией игрока на $ 48 млн, чтобы облегчить свой обмен в другое место, но в настоящее время шансы на то, что «Хьюстону» удастся заполучить Джорджа, маловероятны, сообщают источники», — написал Скотто в своей статье на Hoopshype.

Напомним, ранее сообщалось, что «Клипперс» и Джордж не могут договориться о новом контракте.

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