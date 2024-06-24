ESPN: «Хьюстон» находится в режиме «побеждать сейчас» и может подписать Дюранта и Батлера

Известный аналитик и эксперт Джонатан Гивони предрёк серию громких трансферов «Хьюстон Рокетс» в летнее межсезонье.

«Рокетс» явно находятся в режиме «побеждать сейчас» и хотели бы добавить звёздную силу в свой состав, которая включает в себя таких игроков, как Кевин Дюрант, Джимми Батлер, Микал Бриджес и Брэндон Ингрэм, а также ролевиков, в том числе Брука Лопеса и Маркуса Смарта, о которых другие команды говорят, что они являются целью «Хьюстона», — написал Гивони в своей статье на ESPN.

В минувшем сезоне «Хьюстон» занял 11-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

Чемпионом НБА завершившегося сезона стал «Бостон Селтикс», обыгравший в финальной серии «Даллас Маверикс» (4-1).

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