Экс-генменеджер «Детройта» пополнил фронт-офис «Уизардс»

Трой Уивер, бывший генеральный менежер «Детройт Пистонс», продолжит карьеру в «Вашингтон Уизардс» на посту старшего советника, сообщает ESPN со ссылкой на неназванные источники.
В Вашингтоне Уивер воссоединится с президентом Monumental Sports/Wizards Майклом Уингером и генеральным менеджером Уиллом Доукинсом, совместно с которыми более 10 лет проработал в «Оклахома-Сити Тандер».
Сообщается, что данное решение было принято именно в эти дни, чтобы Уивер успел вступить в работу в преддверии драфта НБА, который пройдёт в конце июня.
Напомним, в завершившемся сезоне «Вашингтон» занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
Сколько метров в самом высоком баскетболисте: