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Экс-генменеджер «Детройта» пополнил фронт-офис «Уизардс»

Экс-генменеджер «Детройта» пополнил фронт-офис «Уизардс»
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Трой Уивер, бывший генеральный менежер «Детройт Пистонс», продолжит карьеру в «Вашингтон Уизардс» на посту старшего советника, сообщает ESPN со ссылкой на неназванные источники.

В Вашингтоне Уивер воссоединится с президентом Monumental Sports/Wizards Майклом Уингером и генеральным менеджером Уиллом Доукинсом, совместно с которыми более 10 лет проработал в «Оклахома-Сити Тандер».

Сообщается, что данное решение было принято именно в эти дни, чтобы Уивер успел вступить в работу в преддверии драфта НБА, который пройдёт в конце июня.

Напомним, в завершившемся сезоне «Вашингтон» занял 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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