ESPN: «Кливленд» выбрал главного тренера

Известный американский тренер Кенни Аткинсон займёт ключевую позицию в составе «Кавальерс». Стороны обсуждают условия контракта, который американский клуб предложил бывшему помощнику тренера «Уорриорз», — сообщает ESPN.

57-летний специалист провёл последние сезоны в роли помощника Стива Керра в составе «Голден Стэйт» и выиграл с «воинами» первый для себя чемпионат в роли тренера. Сообщается, что президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтман и генеральный менеджер Майк Гэнси особенно заинтересованы в том, чтобы авторитетная программа развития игроков Аткинсона оказала положительное влияние на молодых игроков команды.

Напомним, свой дебют в роли главного тренера 57-летний специалист совершил в 2016 году, возглавив «Бруклин Нетс». После присоединился в 2020 году в роли ассистента Тайрона Лю к «Клипперс», отработав в составе «парусников» один сезон. 14 декабря 2023 года Аткинсон также вошёл в штаб французской сборной по баскетболу, заняв должность помощника главного тренера.