Журналист поделился информацией о будущем опытного центрового «Атланты»

Швейцарский центровой Клинт Капела, выступающий за «Атланту Хоукс», может продолжить свою карьеру в одной из команд Западной конференции. Об этом сообщил инсайдер Майкл Скотто в соцсети Х (ранее Twitter).

30-летний игрок интересен сразу трём командам: «Оклахома-Сити Тандер», «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Руководители коллективов видят в Клинте ветерана, который способен помочь молодым игрокам и укрепить защитную линию под кольцом, привнося в команду нужный опыт и энергию.

Последние четыре года Капела провёл в составе «Хоукс», набирая в среднем 11,6 очка, 10,7 подбора и 1,4 блока за матч. Предыдущий сезон «Атланта закончила на 10-м месте Восточной конференции, уступив Чикаго на стадии плей-ин со счетом 131:116.