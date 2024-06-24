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«Он величайший из всех». Месси — о Джордане

«Он величайший из всех». Месси — о Джордане
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Аргентинский футболист Лионель Месси высказался об эпохе американского баскетболиста Майкла Джордана.

«Мне кажется, что в плане спорта, он [Майкл Джордан] величайший из всех. Но после того, как я посмотрел его сериал и узнал о нём немного больше, ну, знаете, «Последний танец», это просто поражает воображение! Это шедевр, это впечатляет! Безусловно, это также приблизило меня к нему и позволило лучше понять, кем он был. Жаль, что я не смог пережить ту эпоху лично, потому что мне бы она понравилась», — заявил Лионель в интервью журналисту Хуану Пабло Варски.

В составе «Чикаго Буллз» Джордан стал шестикратным чемпионом НБА, шесть раз становился МВП финала, а также пять раз становился МВП регулярного сезона. По версии ESPN, Майкл Джордан является величайшим атлетом двадцатого века.

Напомним, что ранее Месси заявил о том, что сыграет последний раз на Кубке Америки.

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