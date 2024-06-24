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Инсайдер назвал игрока «Торонто», который станет самым высокооплачиваемым в истории клуба

Инсайдер назвал игрока «Торонто», который станет самым высокооплачиваемым в истории клуба
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Четвёртый номер драфта НБА 2021 года Скотти Барнс, выступающий за «Торонто Рэпторс», продолжит свою карьеру в составе канадской команды.

«По истечении контракта новичка Скотти Барнс намерен подписать максимальное пятилетнее продление контракта, стоимость которого может достигать $ 270 млн. Барнс является краеугольным камнем франшизы, и он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Рэпторс», — сообщил Эдриан Войнаровски в своем аккаунте Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне Барнс на позиции лёгкого форварда набирал 19,9 очка, 8,2 подбора и 1,5 блок-шота за матч. Коллектив из Торонто занял 12-е место в регулярном сезоне и не попал в стадию плей-ин.

Напомним, в апреле стало известно, что игрок «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил около 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов.

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