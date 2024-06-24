ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

The Athletic: «Кавальерс» уверены, что главная звезда команды переподпишет контракт

The Athletic: «Кавальерс» уверены, что главная звезда команды переподпишет контракт
Аудио-версия:
Комментарии

По сообщениям инсайдеров, 27-летний атакующий защитник Донован Митчелл останется в составе команды из штата Огайо, подписав новый контракт.

«Митчелл имеет право на четырёхлетний контракт на максимальную сумму в $ 209 млн, который руководство франшизы «Кавальерс» готовится ему представить. Президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтман и генеральный менеджер Майк Гэнси уверены в том, что главная звезда команды [Донован Митчелл] останется в клубе. Уверенности менеджменту клуба придаёт скорое подписание нового главного тренера Кенни Аткинсона, атакующий стиль которого способен освежить тактическую игру «Кливленда», — говорится в The Athletic.

Материалы по теме
ESPN: «Кливленд» выбрал главного тренера

В минувшем сезоне «Кавальерс» заняли четвёртое место в регулярном сезоне. В плей-офф команда дошла до второго раунда, уступив «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android