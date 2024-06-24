The Athletic: «Кавальерс» уверены, что главная звезда команды переподпишет контракт

По сообщениям инсайдеров, 27-летний атакующий защитник Донован Митчелл останется в составе команды из штата Огайо, подписав новый контракт.

«Митчелл имеет право на четырёхлетний контракт на максимальную сумму в $ 209 млн, который руководство франшизы «Кавальерс» готовится ему представить. Президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтман и генеральный менеджер Майк Гэнси уверены в том, что главная звезда команды [Донован Митчелл] останется в клубе. Уверенности менеджменту клуба придаёт скорое подписание нового главного тренера Кенни Аткинсона, атакующий стиль которого способен освежить тактическую игру «Кливленда», — говорится в The Athletic.

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В минувшем сезоне «Кавальерс» заняли четвёртое место в регулярном сезоне. В плей-офф команда дошла до второго раунда, уступив «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.