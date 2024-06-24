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Рекордсмен Евролиги по подборам в атаке продолжит карьеру в «Олимпии Милан»

Рекордсмен Евролиги по подборам в атаке продолжит карьеру в «Олимпии Милан»
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«Олимпия Милан» объявила о подписании центрового Джоша Небо (26 лет, 2,06 метра), последние два сезона защищавшего цвета «Маккаби» Тель-Авив. Контракт со словенским игроком американского происхождения рассчитан на два года.

«Очень рад начать новую главу в моей карьере здесь, в Милане. Жду не дождусь момента, чтобы начать работу над тем, чтобы добиться чего-то особенного с этим клубом, и надеюсь, что смогу помочь команде одержать много побед и доставить радость нашим болельщикам. Жду с нетерпением следующего сезона, чтобы увидеться со всеми», — приводит слова Небо пресс-служба итальянской команды.

В завершившемся сезоне Небо установил рекорд Евролиги, сделав 120 подборов в нападении.

Также, помимо «Маккаби», за свою карьеру в Евролиге центровой выступал за «Жальгирис».

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