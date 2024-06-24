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Войнаровски раскрыл будущее ветерана «Денвера» Джексона на следующий сезон

Войнаровски раскрыл будущее ветерана «Денвера» Джексона на следующий сезон
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34-летний разыгрывающий защитник Реджи Джексон воспользовался опцией игрока на новый сезон и остался в составе «Денвер Наггетс». Об этом сообщил Эдриан Войнаровски из ESPN.

В следующем сезоне Джексону гарантирован контракт на $ 5,5 млн. В минувшем сезоне Реджи провёл за команду из штата Колорадо 82 игры, набирая в среднем 10,2 очка, 3,8 подбора за матч, проводя на площадке в среднем 22 минуты.

«Наггетс» в прошедшем сезоне заняли второе место в регулярном чемпионате, уступив по дополнительным показателям «Оклахома-Сити Тандер». В первом раунде плей-офф «Денвер» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4:1. Во втором раунде «Наггетс» встретились с «Вулвз», где после семи матчей противостояния дальше прошла команда из Миннесоты.

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