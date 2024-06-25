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The Athletic: лидер «Сакраменто» отказался подписывать новый контракт

The Athletic: лидер «Сакраменто» отказался подписывать новый контракт
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26-летний разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс в понедельник отказался от продления контракта на новых условиях с франшизой «Сакраменто».

«Фокс решил не подписывать продление в этом году, отчасти потому, что он хочет увидеть, как состав сформируется в долгосрочной перспективе. ДеАарон, у которого осталось два сезона по его нынешнему контракту, хочет побеждать на самом высоком уровне, а также претендовать на значительно больший максимум денег, чем он может получить сейчас», — заявили репортеры Энтони Слэйтер и Сэм Амик из The Atheltic.

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В минувшем сезоне Фокс провел 76 игр за «Кингз», набирая 26,6 очков, 5,6 передач и 2,1 перехвата в среднем за матч. «Сакраменто» закончили сезон на девятом месте в регулярном сезоне, уступив в дальнейшем «Пеликанс» со счетом 98:105.

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