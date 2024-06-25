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Пелинка — о выборе главного тренера «Лейкерс»: Леброн поддерживал каждый шаг

Пелинка — о выборе главного тренера «Лейкерс»: Леброн поддерживал каждый шаг
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Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка высказался об участии двух главных звёзд «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в поисках нового главного тренера.

«Леброн Джеймс «очень поддерживал» весь процесс работы для назначения нового тренера для «Лейкерс», но предпочитал не принимать в нём активное участие. Энтони Дэвис, по словам Пелинки, принимал активное участие и очень рад итоговому выбору в лице Джей Джей Редика», — заявил эксперт Крис Мэнникс.

В минувшем сезоне «Лейкерс» заняли седьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1-4.

После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером — Дарвином Хэмом.

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