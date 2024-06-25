Редик — о работе главным тренером «Лейкерс»: я сделал много потрясающего

Бывший игрок НБА Джей Джей Редик, ставший главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», выступил на интервью, где обсудил своё назначение.

«Эта работа была посвящена «Лейкерс»… безусловно, она касалась Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, двух величайших игроков всех времён, с которыми мне предстоит провести прекрасное время… Мне удалось сделать много потрясающего в своей жизни, Роб [Пелинка] не даст соврать. Возможно, моя работа в Лос-Анджелесе будет лучшим моим решением. Я готов работать с «Лейкерс» и сделать всё для их будущего триумфа», — заявил Редик на пресс-конференции НБА.

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В минувшем сезоне «озёрники» заняли седьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1:4. После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером — Дарвином Хэмом.