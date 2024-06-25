Мэджик Джонсон назвал двух игроков, чьё влияние сопоставимо с его и Ларри Бёрда

Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался о двух новичках женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Кейтлин Кларк и Энджел Риз.

«Ларри Бёрд и я повысили общую популярность НБА. «Лейкерс» и «Селтикс» собирали аншлаги на аренах по всей лиге и увеличили количество телезрителей в геометрической прогрессии. Рост количества зрителей привёл к тому, что НБА подписала значительно более крупные телевизионные контракты, что затем привело к повышению зарплат игроков.

Кейтлин и Энджел сейчас делают то же самое: распродают арены и увеличивают зрительскую аудиторию. Они взяли штурмом женский баскетбол, и, учитывая, что срок действия телевизионных контрактов истекает, WNBA теперь имеет возможность вести переговоры о более высоких ТВ контрактах и увеличении зарплат для всех талантливых игроков», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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