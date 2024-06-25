«Уралмаш» продлил контракт с Кириллом Михеевым

26-летний центровой Кирилл Михеев продлил контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды. Стороны пролонгировали соглашение на один год.

Игрок присоединился к «Уралмашу» в начале сезона-2021/2022 и за это время стал двукратным чемпионом Суперлиги.

«Уралмаш» в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ пробился в плей-офф турнира, где на стадии четвертьфинала встречался с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Победу в серии со счётом 3-2 одержали подопечные Хавьера Паскуаля.

Недавно стало известно, что тяжёлый форвард Никита Балашов продлил контракт с «Уралмашем», а тяжёлый форвард Максим Прощенко покинул команду из Екатеринбурга.

Материалы по теме Никита Балашов продлил контракт с «Уралмашем», Максим Прощенко покинул команду

Главные спортивные новости дня: