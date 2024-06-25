ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Уралмаш» продлил контракт с Кириллом Михеевым

«Уралмаш» продлил контракт с Кириллом Михеевым
Комментарии

26-летний центровой Кирилл Михеев продлил контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды. Стороны пролонгировали соглашение на один год.

Игрок присоединился к «Уралмашу» в начале сезона-2021/2022 и за это время стал двукратным чемпионом Суперлиги.

«Уралмаш» в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ пробился в плей-офф турнира, где на стадии четвертьфинала встречался с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Победу в серии со счётом 3-2 одержали подопечные Хавьера Паскуаля.

Недавно стало известно, что тяжёлый форвард Никита Балашов продлил контракт с «Уралмашем», а тяжёлый форвард Максим Прощенко покинул команду из Екатеринбурга.

Материалы по теме
Никита Балашов продлил контракт с «Уралмашем», Максим Прощенко покинул команду

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android