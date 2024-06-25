ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» объявила о новом контракте с главным тренером Крисом Финчем

«Миннесота» объявила о новом контракте с главным тренером Крисом Финчем
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» продлила контракт с главным тренером Крисом Финчем. Об этом информирует её пресс-служба.

Сообщается, что стороны заключили многолетнее соглашение, детали которого тем не менее не раскрываются. Ранее издание ESPN US сообщало, что соглашение будет действовать до 2028 года.

«Я горжусь тем, что нам удалось создать прекрасную культуру с «Тимбервулвз». С нетерпением жду возможности продолжать возглавлять эту организацию и радовать наших болельщиков», — сказал Финч.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» под руководством Финча дошла до финала Западной конференции, где уступила «Даллас Маверикс (1-4 в серии).

Материалы по теме
Агент Бронни Джеймса назвал клубы, заинтересованные в выборе его клиента на драфте НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android