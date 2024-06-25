«Миннесота» объявила о новом контракте с главным тренером Крисом Финчем

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота Тимбервулвз» продлила контракт с главным тренером Крисом Финчем. Об этом информирует её пресс-служба.

Сообщается, что стороны заключили многолетнее соглашение, детали которого тем не менее не раскрываются. Ранее издание ESPN US сообщало, что соглашение будет действовать до 2028 года.

«Я горжусь тем, что нам удалось создать прекрасную культуру с «Тимбервулвз». С нетерпением жду возможности продолжать возглавлять эту организацию и радовать наших болельщиков», — сказал Финч.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» под руководством Финча дошла до финала Западной конференции, где уступила «Даллас Маверикс (1-4 в серии).

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