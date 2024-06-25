Светислав Пешич: нынешняя сборная США лучше, чем «Дрим-тим» 1992 года

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич поделился мыслями о заявке национальной команды США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По мнению Пешича, нынешний состав американцев сильнее, чем был у сборной США на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне («Дрим-тим» 1992).

«Эта американская команда лучше, чем оригинальная «Дрим-тим» 1992 года. Я был там со сборной Германии, и тогда мы считали, что лучших игроков, чем те, не будет. Но команда, которая приедет в Париж, будет сильнее», — приводит слова Пешича Mozzart Sport.

Напомним, на Олимпиаде в Париже выступят следующие американские игроки: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа.

Главные новости дня: