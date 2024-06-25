Джеймс Уорти: «Лейкерс» ничего не получили, а «Селтикс» сделали всё правильно

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Уорти сравнил выступление его бывшей команды с результатами «Бостон Селтикс», который в минувшем сезоне НБА стал чемпионом.

«Они [«Селтикс»] сделали всё правильно. Они не торопились. Они ждали, в то время как мы обменивали Брэндона Ингрэма, Джулиуса Рэндла. Ушёл Кентавиус Колдуэлл-Поуп, брат из «Сакраменто», ушёл Малик Монк. И за это мы ничего не получили. Расселл Уэстбрук ушёл. По этим следам можно выявить проблему», — приводит слова Уорти Lakers Daily со ссылкой на его выступление на пресс-конференции.

Также Уорти высказался о сыне Леброна Джеймса Бронни: «На данный момент он величайший молодой игрок. Вот что я хочу сказать».

Крупнейший разгром в истории НБА: