Редик сделал категоричное заявление после назначения на пост главного тренера «Лейкерс»

Бывший игрок НБА, а ныне главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик заявил, что прекратит записывать подкасты. Весной этого года Джей Джей начал совместный подкаст с лидером калифорнийской команды Леброном Джеймсом.

«На данный момент, который, как я надеюсь, продлится очень и очень долго, я отхожу в сторону от контента. Так что подкастов не будет. На данный момент я покончил с подкастингом», — приводит слова Редика ESPN US.

В минувшем сезоне «Лейкерс» заняли восьмое место в регулярном сезоне, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1-4. После поражения от «Денвера» клуб из Лос-Анджелеса расторг контракт со своим бывшим главным тренером — Дарвином Хэмом.

У кого больше всех очков в НБА: