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Названо предложение, которое «Лейкерс» готовит Леброну Джеймсу

Названо предложение, которое «Лейкерс» готовит Леброну Джеймсу
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Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» готов предложить своему лидеру Леброну Джеймсу трёхлетний контракт, по которому он заработает приблизительно $ 160 млн. Об этом информирует ESPN US.

У Джеймса есть время до 29 июня на то, чтобы решить, воспользоваться ли опцией на сезон-2024/2025 ($ 51,4 млн) или отказаться от неё и стать свободным агентом.

Напомним, в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» занял восьмое место в регулярном сезоне Западной конференции, пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, уступив «Наггетс» со счётом 1-4. После поражения от «Денвера» «Лейкерс» расторгли контракт со своим бывшим главным тренером — Дарвином Хэмом.

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